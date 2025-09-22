Каррагер об «Арсенале»: «В важных матчах Артета выбирает состав, больше думая о сопернике. «Ливерпуль» и «Сити» можно было победить, но он позволил им включиться в игру»

Джейми Каррагер усомнился в тактике Микеля Артеты.

«Артета обладает командой и составом, которые очень близки к тому, чтобы стать действительно особенными, чтобы выиграть Премьер-лигу, а может быть, даже Лигу чемпионов. Я думаю, они настолько хороши.

Но раз за разом, когда дело доходит до таких важных матчей, кажется, что он выбирает команду, больше думая о сопернике. Это не значит, что так нельзя выиграть Премьер-лигу. Жозе Моуринью выигрывал ее трижды в похожем стиле. Но для меня это были пустые 45 минут [в первом тайме].

Я говорю это потому, что играл под руководством таких тренеров в «Ливерпуле » – мы были очень близки к победе, у нас была топовая команда, но мы так и не выиграли Премьер-лигу.

Иногда при Жераре Улье и Рафе Бенитесе я чувствовал, что в некоторых матчах мы, возможно, были на ручнике, и именно этим и занимается Артета .

«Ливерпуль» можно было победить во втором тайме на «Энфилде», а «Манчестер Сити» в начале матча, но он позволил им включиться в игру.

Это закономерность, повторяющаяся из сезона в сезон. И на месте Артеты, болеющего за «Арсенал», вам остается только надеяться, что это не обойдется вам дорого в конце сезона, ведь это блестящая команда с фантастическим составом, ведь грань очень тонка», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».