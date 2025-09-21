Микель Артета: «Полное доминирование «Арсенала». «Ман Сити» забил, ничего до этого не сделав, и мы немного растерялись, но снова взяли игру под контроль и продолжили доминировать»

Микель Артета считает, что «Арсенал» доминировал над «Манчестер Сити» (1:1).

– Вам не казалось, что эта игра немного напоминает прошлый матч на «Этихаде», только после смены ролей? Только одна команда по-настоящему атаковала и шла вперед. А может, «Сити» просто играл на удержание?

– Нет, в том матче мы провели, кажется, 54 минуты в меньшинстве, это вообще другая история. Сейчас я горжусь тем, что мы вышли и доминировали в матче с этой командой в равных составах.

– Вы сделали две замены в перерыве – это признание того, что, возможно, стартовый состав не был совсем правильным?

– Не так просто это сказать. Думаю, совершенно очевидно, что мы хотели сделать. Мы отлично начали игру, полностью доминировали. После того, как они забили гол, ничего толком не сделав до этого, мы на пять-семь минут были в некоторой растерянности, но потом снова взяли игру под контроль и продолжили доминировать.

Второй тайм был продолжением того же, но сперва с одним новым игроком, потом еще с двумя или тремя, – отметил главный тренер «Арсенала ».