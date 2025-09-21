Кин об «Арсенале»: «Им не хватает креативности. На фоне стандартов, установленных «Ливерпулем» и «Сити», «канониры» все еще неубедительны»
Рой Кин порассуждал о том, чего не хватает «Арсеналу».
Команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в 5-м туре АПЛ.
«У «Арсенала» те же проблемы. С одной стороны, нужно отдать им должное. Они продолжали бороться и в итоге добились ничьей.
Однако, если говорить о победах «Арсенала» в чемпионате, и видеть, что делают «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» на протяжении многих лет, им все еще не хватает креативности.
У них много хороших игроков, и это действительно крепкая команда, но если говорить о стандартах, которые другие команды устанавливали на протяжении многих лет, то в этом плане они все еще выглядят неубедительно», – сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
