Кин об «Арсенале»: «Им не хватает креативности. На фоне стандартов, установленных «Ливерпулем» и «Сити», «канониры» все еще неубедительны»

Рой Кин порассуждал о том, чего не хватает «Арсеналу».

Команда Микеля Артеты сыграла вничью с «Манчестер Сити» (1:1) в 5-м туре АПЛ .

«У «Арсенала » те же проблемы. С одной стороны, нужно отдать им должное. Они продолжали бороться и в итоге добились ничьей.

Однако, если говорить о победах «Арсенала» в чемпионате, и видеть, что делают «Ливерпуль » и «Манчестер Сити » на протяжении многих лет, им все еще не хватает креативности.

У них много хороших игроков, и это действительно крепкая команда, но если говорить о стандартах, которые другие команды устанавливали на протяжении многих лет, то в этом плане они все еще выглядят неубедительно», – сказал экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед».