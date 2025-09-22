  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гари Невилл: «Арсенал» нужно снять с ручника. Артета потерял тайм в важном матче с «Сити»
2

Гари Невилл: «Арсенал» нужно снять с ручника. Артета потерял тайм в важном матче с «Сити»

Гари Невилл считает, что Микелю Артете нужно научиться рисковать с «Арсеналом».

«Канониры» сыграли вничью (1:1) с «Манчестер Сити» в 5-м туре АПЛ.

«Насчет «Арсенала» я размышлял: «Пойдет ли он на риск? Даст ли он своим игрокам сигнал, что готов рискнуть, что верит в них?» И вот, смотря на стартовый состав, я вижу, что в нем есть Леандро Троссард, очень хороший игрок, и Микель Мерино.

Я думал то же самое на «Энфилде» и не могу не думать об этом, говорю это, наверное, уже пару недель: я не собираюсь смотреть на то, что говорит тренер, я буду смотреть на то, что он делает. Его действия, в том числе и в перерыве, указывали, на мой взгляд, на ошибку тренера. Потому что если ты делаешь две замены в перерыве, все идет не по плану.

Он знает, что игроки, которые выходили в стартовом составе, не смогут выиграть матч при любых обстоятельствах, например, когда они уступают в счете. Получается, вы потеряли 45 минут в важном матче.

Наверное, он оглядывается на эту игру и думает: стоило ли мне выпустить Эзе с самого начала? Стоило ли мне выпустить Мартинелли слева? Я понимаю, почему Сака не вышел в стартовом составе, мы все это понимаем, но команда могла бы быть более атакующей, но этого не произошло. И опять же, как и на «Энфилде», замены в атаке происходят только тогда, когда команда проигрывает, и это неправильно.

В «Арсенале» атакующие игроки при счете 0:0 нужны для того, чтобы иметь наилучшие шансы выйти и проявить себя, но это также дает понять игрокам: я верю в вас, вы выйдете на поле и победите в этом матче.

Вот в чем у меня есть сомнения насчет «Арсенала», и они не исчезнут, пока кто-нибудь не докажет мне обратное. Мне они нравятся, это хорошая команда. Мне нравится смотреть, как они играют, но им нужно снять себя с ручника», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sky Sports
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoМикель Артета
logoМикель Мерино
logoБукайо Сака
logoГари Невилл
logoГабриэл Мартинелли
logoЭберечи Эзе
logoЛиверпуль
logoЭнфилд
logoЛеандро Троссард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Деклан Райс: «При мне «Арсенал» еще не доминировал над «Сити» так, как сегодня. Мы заслужили уважение соперника. Были бы разочарованы поражением»
19сегодня, 20:32
Микель Артета: «Полное доминирование «Арсенала». «Ман Сити» забил, ничего до этого не сделав, и мы немного растерялись, но снова взяли игру под контроль и продолжили доминировать»
34сегодня, 19:44
Микель Артета: «Горжусь доминированием «Арсенала» почти в каждом аспекте. Так сдержать «Сити» – мое почтение ребятам. Разочарован, что не победили»
67сегодня, 18:39
Кин об «Арсенале»: «Им не хватает креативности. На фоне стандартов, установленных «Ливерпулем» и «Сити», «канониры» все еще неубедительны»
22сегодня, 18:18
Главные новости
Знаменитая академия «Барселоны» называется La Masia. Знаете, что это значит? Расскажем в нашей игре.
сегодня, 22:00Тесты и игры
Гвардиола поцеловал резервного судью Поусона в щеку, обхватив его шею руками, незадолго до гола «Арсенала» «Ман Сити»
19сегодня, 21:52Фото
Флик про разгром «Хетафе»: «Три очка, 3:0, все супер. Забить три гола крепкому сопернику не всегда легко»
9сегодня, 21:46
Ферран после 3:0 с «Хетафе»: «Порой они просто фолят и ничего не предлагают. «Барсе» удалось находить пространство»
2сегодня, 21:45
Гвардиола о 33% владения «Ман Сити» в матче с «Арсеналом»: «Раз в 10 лет в этом нет ничего плохого. Не могу покинуть эту страну без очередного рекорда»
6сегодня, 21:44
Сергей Семак: «Все, что у меня есть в жизни, это благодаря вере. Это и психолог, и основание моей жизни, и моя семья. Православных – с Рождеством Пресвятой Богородицы»
32сегодня, 21:27
Болельщик с флагом Палестины выбежал на поле в матче «Барселоны» с «Хетафе»
24сегодня, 21:14
«Реал» опережает «Барселону» на 2 очка после 5 туров Ла Лиги, «Атлетико» – на 9
13сегодня, 21:04
Эмоции «Спартака» после камбэка с «Крыльями». И Сергея Белоголовцева
сегодня, 21:00Видео
У «Барселоны» 5 побед с общим счетом 17:3 и ничья с «Райо» в этом сезоне
27сегодня, 20:56
Ко всем новостям
Последние новости
Киву о 2:1: «Интер» мог обеспечить себе победу раньше, но вратарь «Сассуоло» провел отличный матч. Мы старались играть в свой футбол и терпели до конца»
57 минут назад
Каррагер об «Арсенале»: «В важных матчах Артета выбирает состав, больше думая о сопернике. «Ливерпуль» и «Сити» можно было победить, но он позволил им включиться в игру»
258 минут назад
Мостовой о Станковиче: «Три дня полоскали, что его удалили на месяц: «Ой, боже!» Какой «боже», ребята? Играют футболисты, какая разница, сидишь ты на скамейке или наверху?»
6сегодня, 21:58
Бивол собрал идеального футболиста: от Месси – техника и футбольный IQ, от Роберто Карлоса – удар и левая нога, от Зидана – игра головой
8сегодня, 21:17
Талалаев про «Балтику»: «Все ждут, что мы сдуемся. Мы не сдуемся. Но играть в хороший футбол пока не всегда получается»
3сегодня, 21:11
Родри о «Сити»: «Мы должны вернуть чемпионский менталитет. Мы выигрывали АПЛ несколько раз подряд благодаря этому»
4сегодня, 21:02
Каманцев о матче «Краснодар» – «Зенит»: «Одна из сложнейших игр в плане судейства. Работой Карасева доволен – надеюсь, теперь у него будет восходящий тренд»
9сегодня, 20:51
Семак 12 раз обыграл «Краснодар». Больше побед только над «Крыльями» и «Ахматом»
2сегодня, 20:46
«Интер» победил в Серии А впервые за три матча – 2:1 с «Сассуоло»
5сегодня, 20:43
Гвардиола после 1:1 с «Арсеналом»: «Не имеющим привилегии жить в Лондоне людям с северо-запада нужно 4-5 часов, чтобы добраться туда. Это только прибавляет усталости!»
12сегодня, 20:34