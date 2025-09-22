Гари Невилл: «Арсенал» нужно снять с ручника. Артета потерял тайм в важном матче с «Сити»

Гари Невилл считает, что Микелю Артете нужно научиться рисковать с «Арсеналом».

«Канониры» сыграли вничью (1:1) с «Манчестер Сити » в 5-м туре АПЛ .

«Насчет «Арсенала» я размышлял: «Пойдет ли он на риск? Даст ли он своим игрокам сигнал, что готов рискнуть, что верит в них?» И вот, смотря на стартовый состав, я вижу, что в нем есть Леандро Троссард , очень хороший игрок, и Микель Мерино.

Я думал то же самое на «Энфилде» и не могу не думать об этом, говорю это, наверное, уже пару недель: я не собираюсь смотреть на то, что говорит тренер, я буду смотреть на то, что он делает. Его действия, в том числе и в перерыве, указывали, на мой взгляд, на ошибку тренера. Потому что если ты делаешь две замены в перерыве, все идет не по плану.

Он знает, что игроки, которые выходили в стартовом составе, не смогут выиграть матч при любых обстоятельствах, например, когда они уступают в счете. Получается, вы потеряли 45 минут в важном матче.

Наверное, он оглядывается на эту игру и думает: стоило ли мне выпустить Эзе с самого начала? Стоило ли мне выпустить Мартинелли слева? Я понимаю, почему Сака не вышел в стартовом составе, мы все это понимаем, но команда могла бы быть более атакующей, но этого не произошло. И опять же, как и на «Энфилде», замены в атаке происходят только тогда, когда команда проигрывает, и это неправильно.

В «Арсенале» атакующие игроки при счете 0:0 нужны для того, чтобы иметь наилучшие шансы выйти и проявить себя, но это также дает понять игрокам: я верю в вас, вы выйдете на поле и победите в этом матче.

Вот в чем у меня есть сомнения насчет «Арсенала», и они не исчезнут, пока кто-нибудь не докажет мне обратное. Мне они нравятся, это хорошая команда. Мне нравится смотреть, как они играют, но им нужно снять себя с ручника», – сказал экс-защитник «Манчестер Юнайтед».