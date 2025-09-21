Артета – первый тренер, не проигравший Гвардиоле в 5 матчах лиги подряд
Микель Артета добился наилучших результатов против Пепа Гвардиолы в лиге.
«Арсенал» и «Манчестер Сити» сыграли вничью (1:1) в 5-м туре АПЛ.
Теперь Артета стал единственным тренером в истории, не проигравшим в 5 матчах подряд команде Пепа Гвардиолы в чемпионате.
На счету тренера «канониров» 2 победы и 3 ничьих против «горожан» в Премьер-лиге.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер OptaJoe
