Артета – первый тренер, не проигравший Гвардиоле в 5 матчах лиги подряд

Микель Артета добился наилучших результатов против Пепа Гвардиолы в лиге.

«Арсенал » и «Манчестер Сити » сыграли вничью (1:1) в 5-м туре АПЛ.

Теперь Артета стал единственным тренером в истории, не проигравшим в 5 матчах подряд команде Пепа Гвардиолы в чемпионате.

На счету тренера «канониров» 2 победы и 3 ничьих против «горожан» в Премьер-лиге.

У Артеты 4 победы в 15 матчах против Гвардиолы