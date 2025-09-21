Александр Мостовой: «Спартак» уже пятый, скоро попадет в тройку, я говорил с первых туров – будут наверху. С таким составом иначе нельзя, футбол – это не наука»
Александр Мостовой уверен, что «Спартак» скоро будет в тройке в таблице РПЛ.
«Как я уже и говорил после первого и второго туров, «Спартак» будет наверху точно. С таким составом иначе нельзя. Играют живые люди. Футбол – это не наука.
Скоро «Спартак» поднимется еще выше в турнирной таблице, сто процентов. Сегодня они уже пятые, скоро попадут в первую тройку», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой после победы красно-белых над «Крыльями» (2:1) в домашнем матче 9-го тура Мир РПЛ.
