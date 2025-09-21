  • Спортс
  Мостовой о победе «Спартака»: «Это ответ всем превдоэкспертам, несущим чушь. Они говорили, что дисквалификация Станковича повлияет на игру. Мой прогноз сбылся, играют ведь футболисты»
54

Мостовой о победе «Спартака»: «Это ответ всем превдоэкспертам, несущим чушь. Они говорили, что дисквалификация Станковича повлияет на игру. Мой прогноз сбылся, играют ведь футболисты»

Александр Мостовой высказался о псевдоэкспертах после победы «Спартака».

«Смотрел игру. Я перед матчем думал, что «Спартак» забьет первым, но первыми отличились самарцы.

А во втором тайме на поле была одна команда, «Крыльев Советов» там не было. Счет мог бы быть и крупнее, на самом деле. В принципе мой прогноз сбылся. Думал, что «Спартак» победит, так оно и вышло.

Теперь «Спартак» в первой пятерке. Скоро он окажется в первой тройке. Это ответ всем превдоэкспертам, которые несут чушь. Они говорили, что дисквалификация Станковича повлияет на игру «Спартака».

Сегодня Станкович был на трибуне, разве это повлияло на игру? Играют ведь футболисты, связь он со своим тренерским штабом поддерживает. Это раньше, лет 30 назад, такие трюки было проблематично совершать, а с нынешними технологиями он в режиме онлайн может руководить командой с трибуны», – заявил бывший футболист «Спартака» Мостовой.

Напомним, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович отбывает месячную дисквалификацию после удаления и брани в адрес судьи в дерби с «Динамо» (2:2). Его заменяет Ненад Сакич.

«Спартак» ожил в безумной дискотеке Станковича и Сакича

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
