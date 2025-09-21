Игроки «Спартака» Джику и Маркиньос получили травмы в матче с «Крыльями»

Новичок «Спартака» Александр Джику получил травму.

31-летний защитник сборной Ганы вынужден был покинуть поле на 79-й минуте матча 9-го тура Мир РПЛ против «Крыльев Советов » (2:1, второй тайм).

«Вынужденная замена. Джику уходит – Бабич появился на поле», – сообщила пресс-служба «Спартака ».

Александр сразу ушел в подтрибунку после замены. Позже он вернулся на скамейку команды.

Напомним, «Спартак» подписал Джику 9 сентября в качестве свободного агента. Бывший защитник «Фенербахче» провел 3 матча за москвичей, два – в старте. Его подробная статистика выступлений – здесь .

Уже в добавленное арбитром время травму получил вингер «Спартака» Маркиньос Коста , сделавший в этой игре голевой пас на победный гол.

25-летний бразилец не смог сам покинуть поле – его увезли на машине, красно-белые заканчивали матч в меньшинстве, так как замен не осталось. Маркиньос, опираясь на сотрудников «Спартака », ушел в раздевалку. Его статистика – здесь .