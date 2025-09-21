Адиев об 1:2 со «Спартаком»: «Силенок нам не хватило, нельзя было так прижиматься. Отбиваться, закрываться – не вариант против красно-белых»
«Крылья Советов» проиграли красно-белым (1:2) в матче 9-го тура Мир РПЛ, хотя забили первыми уже на 6-й минуте.
— Почему два таких разных тайма?
— Элементарно — силенок нам не хватило. «Спартак» больше владел инициативой. Нам надо в командной игре больше добавлять класса, потому что отбиваться, закрываться — не вариант против «Спартака». Надо выше поднимать игру. Если в целом, то «Спартак» победил заслуженно.
— Когда стало понятно, что будет тяжело вернуться в игру?
— Такого не было. Во втором тайме путем замен начали рисковать, были подходы, но в атаке нам надо добавлять.
Я бы не сказал, что «Спартак» не угадал с составом. Они планировали играть в одно, а когда пропустили гол и нас поджали, игра опустилась, и они задействовали более атакующих игроков с фланга. Это говорило о том, что давление на нас усилилось, но все равно мы не так контролировали мяч, как мы это делали в предыдущих играх. Нам нельзя было так прижиматься.
— Несмотря на поражение, в чем позитив?
— Не то чтобы позитив… Надо правильно принять решение, как готовиться к следующим играм. Потому что травмы ведущих игроков нас сильно выбили. Нам стало тяжелее в атаке, не хватает класса. Надо принять правильное решение, как построить игру с «Динамо», — сказал главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев.