Магомед Адиев назвал причины поражения от «Спартака».

«Крылья Советов » проиграли красно-белым (1:2) в матче 9-го тура Мир РПЛ , хотя забили первыми уже на 6-й минуте.

— Почему два таких разных тайма?

— Элементарно — силенок нам не хватило. «Спартак» больше владел инициативой. Нам надо в командной игре больше добавлять класса, потому что отбиваться, закрываться — не вариант против «Спартака ». Надо выше поднимать игру. Если в целом, то «Спартак» победил заслуженно.

— Когда стало понятно, что будет тяжело вернуться в игру?

— Такого не было. Во втором тайме путем замен начали рисковать, были подходы, но в атаке нам надо добавлять.

Я бы не сказал, что «Спартак» не угадал с составом. Они планировали играть в одно, а когда пропустили гол и нас поджали, игра опустилась, и они задействовали более атакующих игроков с фланга. Это говорило о том, что давление на нас усилилось, но все равно мы не так контролировали мяч, как мы это делали в предыдущих играх. Нам нельзя было так прижиматься.

— Несмотря на поражение, в чем позитив?

— Не то чтобы позитив… Надо правильно принять решение, как готовиться к следующим играм. Потому что травмы ведущих игроков нас сильно выбили. Нам стало тяжелее в атаке, не хватает класса. Надо принять правильное решение, как построить игру с «Динамо», — сказал главный тренер «Крыльев Советов» Магомед Адиев .