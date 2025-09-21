  • Спортс
  • Угальде забил во 2-м матче подряд и впервые в сезоне РПЛ – дубль «Крыльям» после выхода на замену. У форварда «Спартака» не было голов с мая
20

Угальде забил во 2-м матче подряд и впервые в сезоне РПЛ – дубль «Крыльям» после выхода на замену. У форварда «Спартака» не было голов с мая

Форвард «Спартака» Манфред Угальде сделал дубль и забил в РПЛ впервые в сезоне.

«Спартак» принимает «Крылья Советов» (2:1, второй тайм) в 9-м туре Мир РПЛ.

Нападающий сборной Коста-Рики вышел на замену перед началом второй половины игры. На 52-й минуте он отправил мяч в сетку после паса Наиля Умярова. На 70-й он отличился с передачи Маркиньоса Косты.

Эти голы стали первыми в сезоне Премьер-лиги для 23-летнего форварда в 9 матчах. Угальде в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром турнира с 17 мячами.

Отметим, что Манфред забил во втором матче подряд – он открыл счет в матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» – «Ростов» (1:2).

Подробная статистика выступлений футболиста красно-белых доступна здесь.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
