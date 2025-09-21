«Деян, мы с тобой до конца». Фанаты «Спартака» адресовали баннер тренеру на сербском на матче с «Крыльями»

Фанаты «Спартака» поддержали Деяна Станковича на матче с «Крыльями».

«Спартак » дома играет с «Крыльями Советов » (1:1, второй тайм) в 9-м туре Мир РПЛ .

Болельщики красно-белых вывесили на «Лукойл Арене » баннер на сербском языке, адресованный главному тренеру: «Деян, мы с тобой до конца».

Напомним, что Деян Станкович отбывает месячную дисквалификацию после удаления и брани в адрес судьи в дерби с «Динамо» (2:2). Его заменяет Ненад Сакич.

Изображение: скриншот видео t.me/rbsportrb

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.