«Деян, мы с тобой до конца». Фанаты «Спартака» адресовали баннер тренеру на сербском на матче с «Крыльями»
Фанаты «Спартака» поддержали Деяна Станковича на матче с «Крыльями».
«Спартак» дома играет с «Крыльями Советов» (1:1, второй тайм) в 9-м туре Мир РПЛ.
Болельщики красно-белых вывесили на «Лукойл Арене» баннер на сербском языке, адресованный главному тренеру: «Деян, мы с тобой до конца».
Напомним, что Деян Станкович отбывает месячную дисквалификацию после удаления и брани в адрес судьи в дерби с «Динамо» (2:2). Его заменяет Ненад Сакич.
Изображение: скриншот видео t.me/rbsportrb
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «РБ Спорт»
