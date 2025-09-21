Белоголовцев нанес символический удар перед матчем «Спартак» – «Крылья». Актер и шоумен ранее перенес инсульт

Сергей Белоголовцев нанес удар по мячу перед матчем «Спартак» – «Крылья Советов».

Московский клуб принимает самарцев в 9-м туре Мир РПЛ (0:1, первый тайм).

Актер, радиоведущий, шоумен и болельщик «Спартака» нанес символический удар на «Лукойл Арене ». 61-летний Белоголовцев появился на поле с тростью и в сопровождении сына.

Ранее СМИ сообщали, что Сергей перенес инсульт, после которого у него возникли проблемы с рукой.

