  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Белоголовцев нанес символический удар перед матчем «Спартак» – «Крылья». Актер и шоумен ранее перенес инсульт
7

Белоголовцев нанес символический удар перед матчем «Спартак» – «Крылья». Актер и шоумен ранее перенес инсульт

Сергей Белоголовцев нанес удар по мячу перед матчем «Спартак» – «Крылья Советов».

Московский клуб принимает самарцев в 9-м туре Мир РПЛ (0:1, первый тайм).

Актер, радиоведущий, шоумен и болельщик «Спартака» нанес символический удар на «Лукойл Арене». 61-летний Белоголовцев появился на поле с тростью и в сопровождении сына.

Ранее СМИ сообщали, что Сергей перенес инсульт, после которого у него возникли проблемы с рукой.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
logoСпартак
logoКрылья Советов
logoпремьер-лига Россия
logoСергей Белоголовцев
logoЛукойл Арена
logoЗдоровье
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» – 2:1! Угальде сделал дубль, выйдя на замену
24411 минут назад
Водитель автобуса «Крыльев» о ситуации перед матчем со «Спартаком»: «Практически весь центр перекрыт, по картам улицы числятся как открытые, а по факту закрыты. Обратно довезу как нужно»
11сегодня, 11:54
«Крылья» о ситуации с автобусом: «Претензий к «Спартаку» нет. На стадион на такси доехали с комфортом»
12сегодня, 11:25
Игроки «Крыльев» на такси добираются на матч со «Спартаком» – автобус не приехал за командой. Красно-белые извинились: «Из‑за перекрытия улиц в центре возникли логистические трудности»
70сегодня, 10:18
Мостовой о «Спартаке» без Станковича: «Играют футболисты, а не тренер. Есть тысячи примеров, когда его нет, а команда выигрывает»
25сегодня, 09:38
Главные новости
Чемпионат России. «Спартак» одолел «Крылья», «Краснодар» против «Зенита», «Динамо» победило в гостях «Оренбург»
10489 минут назад
«Спартак» 5 матчей подряд не уступает в РПЛ. После 2:4 от «Локомотива» – 3 победы и 2 ничьих и по 2 забитых гола за игру
189 минут назад
«Спартак» одержал волевую победу над «Крыльями Советов» – 2:1! Угальде сделал дубль, выйдя на замену
24411 минут назад
Суперлига Китая. «Шанхай» Слуцкого обыгрывает лидирующий «Чэнду» – Чхан Шиничхи забил! Спортс’’ показывает матч в прямом эфире
1314 минут назадВидео
Кузяев не перейдет в ЦСКА. В клубе не было консолидированной позиции о подписании 32-летнего опорника, и стороны не договорились по контракту (Иван Карпов)
1624 минуты назад
Угальде забил во 2-м матче подряд и впервые в сезоне РПЛ – дубль «Крыльям» после выхода на замену. У форварда «Спартака» не было голов с мая
2135 минут назад
Чемпионат Италии. «Рома» обыграла «Лацио», «Интер» принимает «Сассуоло», «Аталанта» в гостях у «Торино»
4039 минут назадLive
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Арсенала», «Ньюкасл» против «Борнмута», «Вилла» играет с «Сандерлендом»
91540 минут назадLive
«Спартак» сделал двойную замену на 37-й минуте матча с «Крыльями» – Дмитриев и Солари вышли вместо Рябчука и Денисова. В перерыве Зобнин и Угальде заменили Мартинса и Ливая
4058 минут назад
Карпин об ошибке Зайнутдинова с «Оренбургом»: «98 минут играл идеально – и ложка дегтя на последней минуте. Решение неправильное, назад играть не надо было»
6сегодня, 12:36
Ко всем новостям
Последние новости
Игроки «Спартака» Джику и Маркиньос получили травмы в матче с «Крыльями»
54 минуты назад
Чемпионат Германии. «Байер» против «Гладбаха», «Дортмунд» принимает «Вольфсбург»
278 минут назадLive
Умяров не сыграет с «Пари НН» из-за перебора желтых карточек. Хавбек «Спартака» получил предупреждения в трех турах РПЛ подряд
515 минут назад
«Мальорка» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 17:15
29 минут назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина против «Меца», матч «ПСЖ» Сафонова с «Марселем» перенесен
737 минут назадLive
«Деян, мы с тобой до конца». Фанаты «Спартака» адресовали баннер тренеру на сербском на матче с «Крыльями»
942 минуты назадФото
«Балтика» – «Ростов». Хиль и Роналдо играют. Онлайн-трансляция начнется в 17:00
643 минуты назад
«Спартак» нанес 2 удара в створ ворот «Крыльев» в 1-м тайме при владении мячом 72%. Самарцы ведут – 1:0
3сегодня, 12:38
Чемпионат Нидерландов. ПСВ против «Аякса»
2сегодня, 12:33Live
«Рома» 5 матчей подряд не уступает «Лацио» в дерби. У Гасперини 3 сухие победы и поражение во главе «волков», у Сарри – 3 сухих поражения и победа
5сегодня, 12:38