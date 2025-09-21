«Спартак» сделал двойную замену на 37-й минуте матча с «Крыльями» – Дмитриев и Солари вышли вместо Рябчука и Денисова. В перерыве Зобнин и Угальде заменили Мартинса и Ливая
Тренеры «Спартака» сделали две замены за тайм с «Крыльями» и еще две в перерыве.
Московский клуб принимает самарцев в 9-м туре Мир РПЛ (0:1, второй тайм).
На 37-й минуте поле покинули защитники Олег Рябчук и Даниил Денисов. Вместо них в игру вошли вингеры Игорь Дмитриев и Пабло Солари.
Перед началом второй половины встречи красно-белые сделали еще две замены – Роман Зобнин и Манфред Угальде вступили в игру вместо Кристофера Мартинса Перейры и Ливая Гарсии. Таким образом, у хозяев осталась лишь одна замена на весь второй тайм.
Напомним, что главный тренер «Спартака» Деян Станкович отбывает месячную дисквалификацию. Его заменяет Ненад Сакич.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
