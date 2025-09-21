«Спартак» нанес 2 удара в створ ворот «Крыльев» в 1-м тайме при владении мячом 72%. Самарцы ведут – 1:0

«Спартак» нанес всего два удара в створ ворот «Крыльев Советов» за тайм.

Московский клуб дома уступает самарцам (0:1, перерыв) в 9-м туре Мир РПЛ и сделал двойную замену на 37-й минуте.

В первой половине игры футболисты «Спартака » нанесли два удара в створ при семи попытках. У «Крыльев » лишь один удар из трех был точным, он и оказался голевым – 19-летний форвард Владимир Игнатенко забил головой.

При этом красно-белые 72% времени владели мячом против 28% у гостей. Хозяева подали больше угловых (7:1) и совершили фолов (8:6).

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.