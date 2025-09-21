«Крылья» о ситуации с автобусом: «Претензий к «Спартаку» нет. На стадион на такси доехали с комфортом»

В «Крыльях» заявили, что у них нет претензий к «Спартаку» из-за автобуса.

Ранее в пресс‑службе самарского клуба сообщили, что футболисты добирались на стадион на матч 9-го тура Мир РПЛ со «Спартаком » на такси , так как автобус не приехал забрать команду из отеля. «Спартак» извинился перед самарцами, сославшись на логистические трудности.

«Автобус опаздывал из‑за Московского марафона, поэтому решили не ждать и поехать на такси.

На стадион доехали с комфортом, не опоздали, «Спартак» помог нам с быстрым заездом на территорию арены. Претензий к московскому клубу у нас нет», – сообщили в пресс‑службе «Крыльев Советов ».