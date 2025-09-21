«Крылья» о ситуации с автобусом: «Претензий к «Спартаку» нет. На стадион на такси доехали с комфортом»
В «Крыльях» заявили, что у них нет претензий к «Спартаку» из-за автобуса.
Ранее в пресс‑службе самарского клуба сообщили, что футболисты добирались на стадион на матч 9-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» на такси, так как автобус не приехал забрать команду из отеля. «Спартак» извинился перед самарцами, сославшись на логистические трудности.
«Автобус опаздывал из‑за Московского марафона, поэтому решили не ждать и поехать на такси.
На стадион доехали с комфортом, не опоздали, «Спартак» помог нам с быстрым заездом на территорию арены. Претензий к московскому клубу у нас нет», – сообщили в пресс‑службе «Крыльев Советов».
