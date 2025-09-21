Водитель автобуса «Крыльев» о ситуации перед матчем со «Спартаком»: «Практически весь центр перекрыт, по картам улицы числятся как открытые, а по факту закрыты. Обратно довезу как нужно»

Водитель автобуса «Крыльев Советов» рассказал о проблемах перед игрой в Москве.

Футболисты «Крыльев Советов» вынуждены были добираться на матч 9-го тура Мир РПл со «Спартаком» на такси из-за марафона.

«Не получилось вовремя забрать команду, потому что в Москве проводится марафон. И практически весь центр перекрыт.

Невозможно это было просчитать заранее. По картам улицы числятся как открытые, а по факту закрыты. Обратно довезу как нужно», – сказал водитель автобуса самарского клуба Евгений.

