Флик о дубле Рэшфорда: «Он обрел уверенность. Я вижу его класс и жду от него интенсивной игры, Маркус перешел в «Барсу» в подходящее время»

Ханс-Дитер Флик высказался об игре Маркуса Рэшфорда.

Арендованный у «МЮ» форвард сделал дубль и забил первые голы за «Барселону» в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (2:1).

– Что вы можете сказать об игре Рэшфорда? Где его потолок?

– Я уже говорил об этом неоднократно. Он обрел уверенность благодаря этим двум голам. Мы играем в очень интенсивный футбол – этого я и жду от него.

Когда футболист переходит в новый клуб, ему нужно приспособиться к новой философии, но Маркус перешел к нам в подходящее время. Я вижу его класс, но ему нужно много работать и учиться. Я продолжу подталкивать и поддерживать его, – сказал главный тренер «Барсы» Флик.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Mundo Deportivo
