Флик о дубле Рэшфорда в матче с «Ньюкаслом»: «Я рад, что Маркус у нас есть. У нас много хороших игроков в атаке, и он один из них. Эти голы очень помогут ему сделать следующий шаг»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик подвел итоги игры с «Ньюкаслом».

Каталонская команда одержала победу со счетом 2:1 в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Это была фантастическая атмосфера. Мы видели, как интенсивно играл «Ньюкасл». Этого мы и ожидали. Мы были уверены в себе и верили в свои силы.

Очень важно начать сезон с трех набранных очков. В прошлом сезоне мы проиграли «Монако» [в 1-м туре]. Это помогает нам становиться все лучше и лучше».

О дубле Рэшфорда

«Мы всегда видим [такую игру в его исполнении] на тренировках, и мы увидели это сегодня. Я рад за него. В нападении у нас много хороших игроков, и он один из них. Я рад, что он у нас есть. Он дает нам больше возможностей. Здорово, что он у нас есть.

Эти два гола очень помогут Маркусу сделать следующий шаг. Очень важно, чтобы он был уверен в себе и чувствовал себя хорошо. Эти голы невероятно важны для него на следующих этапах», – сказал Флик.