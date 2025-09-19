Маркус Рэшфорд: «Хочу оставаться в «Барсе» как можно дольше. Флик дал мне уверенность, он отличный тренер, работать с ним – настоящее удовольствие»
Маркус Рэшфорд изъявил желание остаться в «Барсе» на долгий срок.
Англичанин сделал дубль в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (2:1).
«Я хочу оставаться в «Барселоне» как можно дольше. Мне нужно сосредоточиться на своей работе, помогать команде любым возможным способом.
Я чувствую ту уверенность, которую мне дал Флик. Я знал, что он отличный тренер, еще до того, как подписал контракт, но работать с ним – настоящее удовольствие», – сказал форвард «Барселоны», арендованный у «МЮ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
