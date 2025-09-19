  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Маркус Рэшфорд: «Хочу оставаться в «Барсе» как можно дольше. Флик дал мне уверенность, он отличный тренер, работать с ним – настоящее удовольствие»
Маркус Рэшфорд: «Хочу оставаться в «Барсе» как можно дольше. Флик дал мне уверенность, он отличный тренер, работать с ним – настоящее удовольствие»

Маркус Рэшфорд изъявил желание остаться в «Барсе» на долгий срок.

Англичанин сделал дубль в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Ньюкасла» (2:1). 

«Я хочу оставаться в «Барселоне» как можно дольше. Мне нужно сосредоточиться на своей работе, помогать команде любым возможным способом.

Я чувствую ту уверенность, которую мне дал Флик. Я знал, что он отличный тренер, еще до того, как подписал контракт, но работать с ним – настоящее удовольствие», – сказал форвард «Барселоны», арендованный у «МЮ». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Фабрицио Романо в Х
