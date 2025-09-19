Рэшфорд о 2:1 с «Ньюкаслом»: «Мы думаем только о победе в ЛЧ. Меня воодушевляет качество «Барсы», приятно играть с такими футболистами»

Маркус Рэшфорд высказался о матче с «Ньюкаслом».

«Барселона » одержала победу со счетом 2:1 в 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов . Английский форвард отметился в матче дублем.

Об игре

«[Играть за «Барсу»] – это потрясающий опыт. Я всегда был большим поклонником «Барселоны». Мы хотим побеждать как можно чаще. Они [болельщики] хотят видеть, как команда выигрывает и показывает хороший футбол.

Играть здесь непросто. Первый тайм был осторожным, очень сложно играть против такой команды. В какую-то долю секунды я почувствовал, что есть зазор. Я подумал: «Попробую пробить». Их игрок пытался заблокировать мяч, поэтому я постарался пробить выше. Я знал, что, когда возьмусь за этот мяч, вратарю придется изрядно постараться, чтобы его остановить.

Я на 100% полон энтузиазма. Я очень мотивирован и полон решимости. Качество нашей команды меня воодушевляет. Играть вместе с такими футболистами очень приятно».

О Ханси Флике

«Он топ-тренер и умеет работать с людьми».

Об амбициях «Барсы» в Лиге чемпионов

«Мы думаем только о победе. Ни о чем другом не думаем. Мы знаем, насколько серьезна конкуренция», – сказал арендованный у «Манчестер Юнайтед» форвард в интервью TNT Sports.