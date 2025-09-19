22

Рэшфорд – игрок недели ЛЧ. Форвард «Барсы» опередил Влаховича, Тюрама, Тринкау

Маркус Рэшфорд получил приз игроку недели Лиги чемпионов.

Форвард «Барселоны» получил награду по итогам 1-го тура общего этапа. 

Рэшфорд сделал дубль в гостевом матче с «Ньюкаслом» (2:1).

Англичанин обошел Душана Влаховича из «Ювентуса», Маркуса Тюрама из «Интера» и Франсишку Тринкау из «Спортинга».

Рэшфорд арендован «Барселоной» у «МЮ». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Лиги чемпионов в Х
logoЛига чемпионов УЕФА
logoСпортинг
рейтинги
logoсерия А Италия
logoНьюкасл
logoЛа Лига
logoпремьер-лига Англия
logoДушан Влахович
logoФрансишку Тринкау
logoМаркус Тюрам
logoЮвентус
logoБарселона
logoвысшая лига Португалия
logoИнтер
logoМаркус Рэшфорд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гвардиола о Родри: «В среду он чувствовал дискомфорт, но сказал: «Против «Наполи» я буду в порядке», и сыграл просто потрясающе. С ним на поле «Сити» чувствует себя увереннее»
2сегодня, 13:13
Алонсо о конфликте Симеоне с фанатами «Ливерпуля» в ЛЧ: «Тема оскорблений давно вышла из-под контроля. Приходится учиться жить с этим»
5сегодня, 12:58
«Ливерпуль» – фаворит ЛЧ после 1-го тура по версии суперкомпьютера Opta. «Арсенал» – 2-й, «ПСЖ» – 3-й, «Барса» – 4-я, «Сити» – 5-й, «Реал» – 7-й
47сегодня, 10:27
Главные новости
«Барселона» – фаворит ЛЧ после 1-го тура по версии Goal. «ПСЖ» – 2-й, «Ливерпуль» – 3-й, «Арсенал» – 4-й, «Реал» – 5-й, «Сити» – 7-й, «Кайрат» – последний
617 минут назад
Юрий Семин: «В РПЛ игроки лежат на поле больше всех. Либо меняйте, либо пусть лежит за бровкой. В женском футболе симуляций меньше – девочки бьются, встают и бегут дальше»
1219 минут назад
Бенитес о финале ЛЧ-2005: «Люди до сих пор плачут, вспоминая о том матче. Называют это лучшим днем в жизни. Даже Руни не мог поверить, когда «Ливерпуль» отыгрался с 0:3»
637 минут назад
Титов о «Спартаке»: «Непонятно, что идет не так. Мне это очень больно и неприятно. Коллектив, тренерский штаб, руководство – в чем проблема?»
1142 минуты назад
Третья апелляция «Реала» по удалению Хейсена отклонена. Защитник пропустит игру с «Эспаньолом»
20сегодня, 13:50
Тебас об АПЛ: «Она убыточна, теряет миллиард фунтов ежегодно. Им не удается заполучить звезд. Ла Лига стремится к «Золотому мячу», у нас все еще больше европейских титулов»
30сегодня, 13:49
Пеп пошутил о тратах «Арсенала» летом: «Если Артета выиграет титул, это будет только из-за денег. То же самое с «Ливерпулем». Ведь это работает не только с «Ман Сити», правда?»
29сегодня, 13:40
КДК рассмотрит оскорбительный баннер фанатов «Зенита» про Дегтярева. Клуб пригласят на заседание
48сегодня, 13:35
Аморим пошутил о встрече с Рэтклиффом: «Он предложил мне новый контракт. На самом деле Джим меня поддержал, объяснил, что это долгий проект»
15сегодня, 13:28
Гайич дисквалифицирован на 2 игры (одна – условно) за отмашку в матче ЦСКА с «Ростовом». Испытательный срок – 3 месяца
15сегодня, 13:13
Ко всем новостям
Последние новости
«Серик Беледиеспор» Юрана впервые выиграл два матча подряд. Собщалось о задержках по зарплате в команде
16 минут назад
Губерниев о дисквалификации Станковича: «Деяна быстро выгонят. «Спартак» без него будет выглядеть значительно лучше»
69 минут назад
Артета о матче с «Сити»: «Это одна из лучших команд мира, «Арсенал» сможет оценить свой уровень. Для нас главное – победа и стабильность»
9 минут назад
Агентство Ткаченко выплатило Заболотному сумму, которую «Химки» задолжали игроку: «Для Антона это было важно, мы отреагировали»
221 минуту назад
Генменеджер Ла Лиги Гомес о финансах «Барсы»: «Это клуб мирового класса, он придет в норму. Сейчас они работают без стадиона, приносящего 70-80 млн евро в год»
128 минут назад
Защитник «Серик Беледиеспор» Тихий о задержках по зарплате в клубе: «Не знаю, о чем речь. Мне сейчас некогда»
1048 минут назад
Григорьянц о дисквалификации Станковича: «Спартак» сказал, что уделит внимание поведению тренера. Такие вещи не красят ни их, ни другие клубы»
453 минуты назад
«Он назвал судью «чучелом». Тренера «Факела» Климова отстранили на 7 игр по итогам драки в матче Первой лиги с «Родиной», Гогличидзе – на 5
654 минуты назад
Пономарев о Станковиче: «Провоцирует, чтобы «Спартак» расторг с ним договор и выплатил компенсацию. Понимает, что его скоро уволят»
4сегодня, 13:42
Смородская о дисквалификации Станковича: «Он шулер, который всех обманывает – мало тренирует, все время сидит на трибуне. Это должно быть звоночком для руководства «Спартака»
3сегодня, 13:23