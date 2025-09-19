Рэшфорд – игрок недели ЛЧ. Форвард «Барсы» опередил Влаховича, Тюрама, Тринкау
Маркус Рэшфорд получил приз игроку недели Лиги чемпионов.
Форвард «Барселоны» получил награду по итогам 1-го тура общего этапа.
Рэшфорд сделал дубль в гостевом матче с «Ньюкаслом» (2:1).
Англичанин обошел Душана Влаховича из «Ювентуса», Маркуса Тюрама из «Интера» и Франсишку Тринкау из «Спортинга».
Рэшфорд арендован «Барселоной» у «МЮ».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Лиги чемпионов в Х
