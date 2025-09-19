Рэшфорд – игрок недели ЛЧ. Форвард «Барсы» опередил Влаховича, Тюрама, Тринкау

Маркус Рэшфорд получил приз игроку недели Лиги чемпионов.

Форвард «Барселоны» получил награду по итогам 1-го тура общего этапа.

Рэшфорд сделал дубль в гостевом матче с «Ньюкаслом » (2:1).

Англичанин обошел Душана Влаховича из «Ювентуса », Маркуса Тюрама из «Интера » и Франсишку Тринкау из «Спортинга ».

Рэшфорд арендован «Барселоной» у «МЮ».