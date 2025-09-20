Пономарев про Кузяева в ЦСКА: «Балласт! Отыгранный материал, мы и так уже многих балластов скинули, зачем брать еще одного?»
Владимир Пономарев назвал Далера Кузяева балластом.
Ранее стало известно, что ЦСКА и 32-летний Кузяев, находящийся в статусе свободного агента, обсуждают контракт по схеме «1+1». Бывший хавбек «Зенита» и «Гавра» должен пройти медосмотр на этой неделе.
«У нас полно полузащитников, летом нескольких тоже взяли – как бы не было нездоровой конкуренции...
Не нужен ЦСКА Кузяев! Ему же 32 года? Уже отыгранный материал, он не нужен – это балласт! Мы и так уже многих балластов скинули, а тут брать еще одного – зачем?
Сейчас ЦСКА нужно более скрупулезно подбирать новых футболистов, чтобы не сломать баланс, который установился за последние несколько сезонов», – заявил бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Пономарев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Rusfootball.info
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости