Пономарев про Кузяева в ЦСКА: «Балласт! Отыгранный материал, мы и так уже многих балластов скинули, зачем брать еще одного?»

Владимир Пономарев назвал Далера Кузяева балластом.

Ранее стало известно , что ЦСКА и 32-летний Кузяев , находящийся в статусе свободного агента, обсуждают контракт по схеме «1+1». Бывший хавбек «Зенита» и «Гавра» должен пройти медосмотр на этой неделе.

«У нас полно полузащитников, летом нескольких тоже взяли – как бы не было нездоровой конкуренции...

Не нужен ЦСКА Кузяев! Ему же 32 года? Уже отыгранный материал, он не нужен – это балласт! Мы и так уже многих балластов скинули, а тут брать еще одного – зачем?

Сейчас ЦСКА нужно более скрупулезно подбирать новых футболистов, чтобы не сломать баланс, который установился за последние несколько сезонов», – заявил бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Пономарев.