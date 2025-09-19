39

ЦСКА хочет подписать Кузяева. Далер готов перейти («Чемпионат»)

ЦСКА интересуется Далером Кузяевым.

Московский клуб начал общение с бывшим полузащитником «Зенита» насчет перехода в команду, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

ЦСКА по-прежнему заинтересован в игроке в центр поля после срыва трансфера Дмитрия Баринова из «Локомотива», что побудило начать переговоры с Кузяевым. Сам Далер готов перейти в ЦСКА.

Летом Кузяев стал свободным агентом. Последним клубом 32-летнего россиянина был «Гавр».

Источник: «Чемпионат»
