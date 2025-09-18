  • Спортс
21

Кузяев ведет переговоры с клубами РПЛ. Предложений от европейских команд не было с июля

Далер Кузяев может вернуться в чемпионат России.

Бывший полузащитник «Зенита» и «Гавра» ведет переговоры с несколькими клубами Мир РПЛ, сообщает «Чемпионат».

Кузяев хотел бы продолжить карьеру в Европе, но в последний рах конкретный интерес был от «Ганновера» в июле. С того момента предложений от европейских клубов 32-летнему игроку не поступало.

Кузяев – свободный агент после ухода из «Гавра». Его статистику можно найти здесь

Черчесов общался с Кузяевым по поводу перехода хавбека в «Ахмат». Далер ждет предложения из Европы (Sport24)

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
