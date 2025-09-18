Кузяев ведет переговоры с клубами РПЛ. Предложений от европейских команд не было с июля
Далер Кузяев может вернуться в чемпионат России.
Бывший полузащитник «Зенита» и «Гавра» ведет переговоры с несколькими клубами Мир РПЛ, сообщает «Чемпионат».
Кузяев хотел бы продолжить карьеру в Европе, но в последний рах конкретный интерес был от «Ганновера» в июле. С того момента предложений от европейских клубов 32-летнему игроку не поступало.
Кузяев – свободный агент после ухода из «Гавра». Его статистику можно найти здесь.
Черчесов общался с Кузяевым по поводу перехода хавбека в «Ахмат». Далер ждет предложения из Европы (Sport24)
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости