«Ахмат» заинтересован в Кузяеве. Черчесов видит в нем ключевого игрока и гарантирует хорошие финансовые условия (Sport24)
«Ахмат» хочет подписать контракт с Далером Кузяевым.
По информации Sport24, грозненский клуб готов предложить 32-летнему хавбеку контракт по схеме «1+1». Общение сторон продолжается.
Отмечается, что тренер «Ахмата» Станислав Черчесов видит в Кузяеве лидера и ключевого игрока команды, гарантируя ему место в стартовом составе и хорошие финансовые условия.
Ранее футболисту поступало предложение от турецкого «Фатих Карагюмрюк» с зарплатой порядка 800 тысяч евро в год, но он отказался.
Два последних сезона Кузяев выступал за «Гавр» в чемпионате Франции. Сейчас он является свободным агентом.
Кузяев ведет переговоры с клубами РПЛ. Предложений от европейских команд не было с июля
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости