«Ахмат» заинтересован в Кузяеве. Черчесов видит в нем ключевого игрока и гарантирует хорошие финансовые условия (Sport24)

«Ахмат» хочет подписать контракт с Далером Кузяевым.

По информации Sport24, грозненский клуб готов предложить 32-летнему хавбеку контракт по схеме «1+1». Общение сторон продолжается.

Отмечается, что тренер «Ахмата» Станислав Черчесов видит в Кузяеве лидера и ключевого игрока команды, гарантируя ему место в стартовом составе и хорошие финансовые условия.

Ранее футболисту поступало предложение от турецкого «Фатих Карагюмрюк» с зарплатой порядка 800 тысяч евро в год, но он отказался.

Два последних сезона Кузяев выступал за «Гавр» в чемпионате Франции. Сейчас он является свободным агентом.

Кузяев ведет переговоры с клубами РПЛ. Предложений от европейских команд не было с июля

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sport24
