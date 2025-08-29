Медведев о Кузяеве: «Далера ждали в «Зените». Но он ищет клуб в Европе»

Александр Медведев заявил, что Далер Кузяев ищет клуб в Европе.

Ранее 32-летний полузащитник покинул «Гавр » после истечения срока действия контракта. Он провел во французском клубе 2 сезона.

«Далера ждали в «Зените ». Но он ищет клуб в Европе», – сообщил председатель правления клуба из Санкт-Петербурга.

В составе «Зенита» Кузяев выступал с 2017 по 2023 год и стал пятикратным чемпионом России вместе с командой. С его статистикой можно ознакомиться здесь .