Палмер заменен на 21-й минуте игры «Челси» с «МЮ» – из-за травмы, вероятно

Коул Палмер был заменен в середине первого тайма игры с «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник «Челси» начал матч 5-го тура АПЛ в стартовом составе, но покинул поле уже на 21-й минуте. Англичанин сразу направился в подтрибунное помещение. Судя по его жестикуляции, он не смог продолжить игру из-за повреждения.

В этом сезоне Палмер принял участие в четырех матчах «Челси» и забил два гола. Подробно со статистикой Коула можно ознакомиться здесь .

