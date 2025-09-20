Палмер заменен на 21-й минуте игры «Челси» с «МЮ» – из-за травмы, вероятно
Коул Палмер был заменен в середине первого тайма игры с «Манчестер Юнайтед».
Полузащитник «Челси» начал матч 5-го тура АПЛ в стартовом составе, но покинул поле уже на 21-й минуте. Англичанин сразу направился в подтрибунное помещение. Судя по его жестикуляции, он не смог продолжить игру из-за повреждения.
В этом сезоне Палмер принял участие в четырех матчах «Челси» и забил два гола. Подробно со статистикой Коула можно ознакомиться здесь.
«Манчестер Юнайтед» – «Челси». 1:0 – Бруну забил, Санчес удален на 5-й минуте! Онлайн-трансляция
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
