Бруну забил 100-й гол за «МЮ» – в ворота «Челси». ВАР проверял офсайд у хавбека
Бруну Фернандеш забил 100-й гол за «Манчестер Юнайтед».
«Юнайтед» принимает «Челси» в 5-м туре АПЛ (1:0, первый тайм). Гости с 5-й минуты играют в меньшинстве после удаления голкипера Роберта Санчеса.
31-летний хавбек сборной Португалии на 14-й минуте с паса Патрика Доргу поразил ворота лондонцев. Арбитр Питер Бэнкс засчитал взятие ворот после проверки со стороны ВАР на предмет возможного офсайда.
Это сотый гол Бруну в 296 матчах за «МЮ». Он был куплен у «Спортинга» в 2020 году за 55+25 миллионов евро.
