У «Челси» три замены к 21-й минуте матча с «МЮ» – это рекорд АПЛ

«Челси» установил рекорд АПЛ по скорости замен.

Команда Энцо Марески встречается с «Манчестер Юнайтед» в 5-м туре.

На 5-й минуте голкипер лондонцев Роберт Санчес получил красную карточку за фол на Бриане Мбемо за пределами штрафной. После этого Филип Йоргенсен вышел вместо Эстевао, а Педру Нету сменил Тосин Адарабиойо.

На 21-й минуте «Челси» был вынужден произвести еще одну перестановку. Коул Палмер уступил место на поле Андрею Сантосу.

Три замены к 21-й минуте – рекорд АПЛ.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
