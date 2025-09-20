У «Челси» три замены к 21-й минуте матча с «МЮ» – это рекорд АПЛ
«Челси» установил рекорд АПЛ по скорости замен.
Команда Энцо Марески встречается с «Манчестер Юнайтед» в 5-м туре.
На 5-й минуте голкипер лондонцев Роберт Санчес получил красную карточку за фол на Бриане Мбемо за пределами штрафной. После этого Филип Йоргенсен вышел вместо Эстевао, а Педру Нету сменил Тосин Адарабиойо.
На 21-й минуте «Челси» был вынужден произвести еще одну перестановку. Коул Палмер уступил место на поле Андрею Сантосу.
Три замены к 21-й минуте – рекорд АПЛ.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
