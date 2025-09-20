  • Спортс
  • «Пари НН» обратится в ЭСК РФС из-за пенальти «Ахмата»: «Непонятное судейское решение. У болельщиков очевидная реакция – никакого нарушения не было»
«Пари НН» обратится в ЭСК РФС из-за пенальти «Ахмата»: «Непонятное судейское решение. У болельщиков очевидная реакция – никакого нарушения не было»

«Пари НН» обратится в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Ахматом».

Клуб из Нижнего Новгорода дома проиграл «Ахмату» (1:2) в 9-м туре Мир РПЛ. В конце первого тайма при счете 0:0 главный арбитр Артем Чистяков после вмешательства ВАР назначил 11‑метровый удар в ворота «Пари НН» за фол полузащитника Андрея Ивлева на форварде гостей Георгии Мелкадзе. Защитник Усман Ндонг с точки открыл счет в матче.

После матча тренер хозяев Алексей Шпилевский сказал: «Не хочу этот беспредел комментировать. Это ужас. Все видели, вся Россия видела. Что я могу ребятам сказать?»

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев сообщил, что клуб обратится в Экспертно‑судейскую комиссию Российского футбольного союза.

– Как вам первый матч в должности генерального директора «Пари НН»?

– Неоднозначное ощущение. Первый тайм сложился не в нашу пользу.

[Было] непонятное судейское решение, со стороны кажется, что пенальти не было. Напишем в судейский корпус, пусть нам разъяснят момент.

Мне кажется, со стороны болельщиков была очевидная реакция, что никакого нарушения не было, – заявил Карасев.

Изображение: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
