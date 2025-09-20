Черчесов о 2:1 с «Пари НН»: «Ахмат» играл на порядок лучше. Не хотели доводить до последней минуты, но в футболе так часто бывает»
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итоги игры с «Пари НН».
Команда из Грозного одержала победу со счетом 2:1 в 9-м туре Мир РПЛ.
«Ожидали, что матч получится тяжелым. Мы видим лигу, изучаем соперников. «Пари НН» потихоньку прибавляет.
Довольны, что выиграли, но не хотели доводить до последней минуты. Мы играли на порядок лучше, но в футболе бывает так часто», – сказал Черчесов.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
