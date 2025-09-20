Черчесов о 2:1 с «Пари НН»: «Ахмат» играл на порядок лучше. Не хотели доводить до последней минуты, но в футболе так часто бывает»

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов подвел итоги игры с «Пари НН».

Команда из Грозного одержала победу со счетом 2:1 в 9-м туре Мир РПЛ .

«Ожидали, что матч получится тяжелым. Мы видим лигу, изучаем соперников. «Пари НН » потихоньку прибавляет.

Довольны, что выиграли, но не хотели доводить до последней минуты. Мы играли на порядок лучше, но в футболе бывает так часто», – сказал Черчесов .