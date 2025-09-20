Шпилевский после 1:2 с «Ахматом»: «Не хочу этот беспредел комментировать. Это ужас. Все видели, вся Россия видела. Что я могу ребятам сказать?»

Алексей Шпилевский прокомментировал поражение «Пари НН» от «Ахмата» (1:2).

«Ахмат» вырвал победу на 93-й минуте.

– Честно, не хочу этот беспредел комментировать. Это ужас. Я слов не нахожу. Что сказать? Все видели, вся Россия видела. Что я могу ребятам сказать? Они расстроены, поникшие, не могут понять, что вообще происходит. Я должен, к сожалению, адаптироваться, но больно и неприятно.

– Если абстрагироваться от результата, вы довольны игрой команды?

– Первые 10 минут матча и второй тайм – да. В первом тайме меня не устраивала пассивность со стороны некоторых футболистов. Когда во втором тайме стали гораздо выше играть и атаковать другой структурой, то «Ахмат» не понимал, что ему делать. На не самый лучший первый тайм повлияли другие факторы. Ни в коем случае не виню ребят, я злюсь на другие вещи, – сказал тренер «Пари НН».