Неймар пропустит как минимум месяц из-за травмы мышцы бедра (Лукас Мусетти)
Неймар пропустит как минимум месяц из-за травмы мышцы бедра.
Об этом сообщил журналист UOL Esporte Лукас Мусетти.
«В субботу Неймар пройдет дополнительное обследование, чтобы «Сантос» получил больше информации о его травме.
Пока что прогноз такой – «не очень серьезная, но и не очень легкая». Он пропустит как минимум месяц», – написал Мусетти в соцсети.
Клуб ранее сообщил, что у нападающего была обнаружена травма прямой мышцы правого бедра.
Если Неймар выбыл ровно на месяц, то не сможет сыграть в 5 матчах за «Сантос» в чемпионате Бразилии. Также он пропустит товарищеские матчи сборной Бразилии против Японии (10 октября) и Южной Кореи (14 октября).
В 13 матчах в бразильской лиге в текущем сезоне у 33-летнего игрока 3 гола и 1 ассист. С его статистикой можно также ознакомиться здесь.
«Ман Юнайтед» против «Челси». Кто победит?2619 голосов
Ман Юнайтед
Будет ничья
Челси
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть Лукаса Мусетти
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости