Неймар пропустит как минимум месяц из-за травмы мышцы бедра (Лукас Мусетти)

Неймар пропустит как минимум месяц из-за травмы мышцы бедра.

Об этом сообщил журналист UOL Esporte Лукас Мусетти.

«В субботу Неймар пройдет дополнительное обследование, чтобы «Сантос » получил больше информации о его травме.

Пока что прогноз такой – «не очень серьезная, но и не очень легкая». Он пропустит как минимум месяц», – написал Мусетти в соцсети.

Клуб ранее сообщил , что у нападающего была обнаружена травма прямой мышцы правого бедра.

Если Неймар выбыл ровно на месяц, то не сможет сыграть в 5 матчах за «Сантос» в чемпионате Бразилии. Также он пропустит товарищеские матчи сборной Бразилии против Японии (10 октября) и Южной Кореи (14 октября).

В 13 матчах в бразильской лиге в текущем сезоне у 33-летнего игрока 3 гола и 1 ассист. С его статистикой можно также ознакомиться здесь .