Карло Анчелотти: «Все знают про талант Неймара, но для его применения нужно быть в хорошей физической форме. Играть на фланге он не может, был бы атакующим хавбеком»

Карло Анчелотти вызовет Неймара в сборную Бразилии, если форвард будет здоров.

«Нам незачем наблюдать за тем, как играет Неймар , все знают, насколько он талантлив.

В современном футболе для того, чтобы применить свой талант, нужно быть в хорошей физической форме. Если он наберет свои лучшие физические кондиции, он без проблем попадет в сборную.

Все хотят видеть Неймара в сборной в хорошей физической форме. Я с ним разговаривал и сказал: «У тебя есть время, чтобы подготовиться наилучшим образом и помочь команде выступить как можно лучше на ЧМ».

Я разговаривал с ним, когда он приезжал в отель перед матчем с Парагваем. Все ясно, подход не изменился.

Я бы ставил его на позицию атакующего полузащитника или нападающего, его надо выпускать в центр. Он уже не может играть на фланге, потому что в современном футболе для этого нужны определенные физические качества, это очень важно. Но в роли атакующего полузащитника – без проблем», – сказал главный тренер сборной Бразилии .