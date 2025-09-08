Вингер «Зенита» Энрике о Неймаре: «Мечтаю сыграть вместе с ним, он бы очень помог Бразилии на ЧМ. Его тепло встретят в сборной, когда он вернется»

Вингер «Зенита» Луис Энрике надеется, что Неймар сыграет за Бразилию на ЧМ-2026.

– Недавно ты сказал, что Неймар мог бы принести больше пользы группе, коллективу. Сам Неймар отреагировал в социальных сетях. Как ты воспринял его ответ?

– [Мои слова] неверно истолковали. Неймар – кумир, все любят Неймара. Конечно, всем бы хотелось, чтобы он был здесь [в сборной] и помогал нам. Когда он вернется, его встретят очень тепло.

Конечно, я тоже мечтаю играть вместе с ним. Я хочу воплотить эту мечту в жизнь! Если он будет здесь, то очень поможет нам на чемпионате мира, – сказал Энрике в интервью O Globo.