  • Роналдо: «Бразилия может добиться чего угодно на ЧМ-2026. Анчелотти – блестящий тактик, победитель. Верю, что Неймар будет важен, критика преувеличена»
Роналдо: «Бразилия может добиться чего угодно на ЧМ-2026. Анчелотти – блестящий тактик, победитель. Верю, что Неймар будет важен, критика преувеличена»

Роналдо верит, что сборная Бразилии добьется успеха на ЧМ-2026.

«Бразилия может добиться чего угодно с теми игроками, которые у нее есть. Неймар может стать важным игроком на чемпионате мира. Верю, что так и будет. Все хотят, чтобы Неймар был готов на 100%. Именно этого хочет Анчелотти и сам Неймар. Вижу у него огромное желание выступить на чемпионате мира и помочь бразильской сборной.

Неймар восстанавливается после серьезной травмы, и то, что он переживает, вполне естественно: адаптация, поиск игрового ритма. Критика преувеличена, но ожидания от него всегда высоки.

Анчелотти — замечательный человек, который всегда привносит гармонию и мотивацию. Он блестящий тактик, настоящий победитель. У Анчелотти и сборной есть все необходимое для успеха», – сказал двукратный чемпион мира в составе Бразилии.

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: ESPN
