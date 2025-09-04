  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Анчелотти о невызове Неймара: «Техническое решение. У меня уже есть на примете состав для ЧМ, самой большой ошибкой была бы неправильная заявка. Бразилия 24 года не побеждала, ответственность огромная»
24

Анчелотти о невызове Неймара: «Техническое решение. У меня уже есть на примете состав для ЧМ, самой большой ошибкой была бы неправильная заявка. Бразилия 24 года не побеждала, ответственность огромная»

Карло Анчелотти не взял Неймара в сборную не из-за проблем со здоровьем.

«Это техническое решение, не связанное с физическими проблемами. Оно основано на различных факторах.

Никто не может оспаривать талант Неймара, но мы оцениваем прежде всего физическую форму – его и других игроков. Конкуренция огромна, у нас есть не менее 70 игроков, которые могут претендовать на место в команде.

Мы хотим играть интенсивно, надежно действовать в обороне, быстро работать с мячом. Баланс имеет ключевое значение. У меня уже есть на примете группа игроков для чемпионата мира.

Самой большой ошибкой было бы неправильно составить список из 26 игроков. Качество есть, но важнее всего сила коллектива.

Прошло 24 года с последней победы Бразилии на чемпионате мира. Время пришло. Ответственность огромная, но мотивация всей страны может сыграть решающую роль», – сказал главный тренер национальной команды.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: сайт журналиста Альфредо Педуллы
logoСборная Бразилии по футболу
logoЧМ-2026
logoКарло Анчелотти
logoвысшая лига Бразилия
logoНеймар
logoСантос
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Неймар о невызове в сборную Бразилии: «Это не связано со здоровьем – так решил тренер, я это уважаю. У меня был отек приводящей мышцы – ничего особенного»
172 сентября, 11:03
«Зенит» о вызове Дугласа в сборную Бразилии: «То, что он теперь будет считаться легионером, принимаем как данность. Рады, что игроки в нашей команде развиваются»
11926 августа, 16:48
Главные новости
Антон Миранчук о Швейцарии: «Большие деньги платили за жилье, даже в магазин сходить – немаленькая сумма. Ребята ездили через границу Франции или Италии – закупиться продуктами»
1116 минут назад
Жемалетдинов перешел в «Ахмат». Экс-хавбек ЦСКА подписал контракт до конца сезона
728 минут назадФото
ВАР на матче «Райо» и «Барсы» не работал из-за розетки на стадионе, не справлявшейся с мощностью оборудования
2128 минут назад
«Черчесов не любит сказки для бедных о том, что команду надо строить несколько лет. Слабый тренер ищет причины. Сильный находит пути». Агент Агузаров о результатах «Ахмата»
1542 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Испания в гостях у Болгарии, Германия против Словакии, Нидерланды примут Польшу, Казахстан играет с Уэльсом
36сегодня, 14:01Live
ClickHouse, PostgreSQL и GitLab. Если эти слова не вводят вас в ступор, тогда приходите работать в Спортс’’ DevOps-инженером!
сегодня, 14:00Вакансия
Дегтярев об обсуждении лимита: «Радует, что от «куда лезет Минспорт» мы дошли до «как регулятор решит, так и будем делать». Представляете, какая эволюция в голове произошла?»
66сегодня, 13:56
Виталий Дьяков: «Конечно, «Зенит» против лимита, у них воспитанники по полторы минуты за сезон играют. Проще привезти легионера. А зачем тогда свои академии нужны?»
45сегодня, 13:48
Владислав Радимов: «Не будет «Динамо» чемпионом. Ни с Карпиным, ни с кем-то другим. В этом сезоне – точно нет»
33сегодня, 13:32
Квалификация ЧМ-2026. Аргентина сыграет с Венесуэлой, Бразилия против Чили, Уругвай примет Перу
15сегодня, 13:22
Ко всем новостям
Последние новости
«Динамо» выиграло дело у украинского агента Ордеца, требовавшего 400 тысяч евро за продление контракта. Защитник покинул клуб до вступления в силу нового соглашения («СЭ»)
1 минуту назад
Агент Жерсона об интересе «Аль-Насра» и «Аль-Хилаля»: «Не было ни одного предложения. В «Зените» он счастлив, адаптируется к новым условиям»
25 минут назад
Медведев о возможном возвращении на пост председателя правления «Зенита»: «У Зырянова все получится»
117 минут назад
Кунде о том, что изменил бы в футболе: «Некоторые правила, возможно. В Ла Лиге начали считать секунды, когда вратарь держит мяч в руках»
446 минут назад
Болгария – Испания. Онлайн-трансляция начнется в 21:45
451 минуту назад
Салтыкова хотел арендовать «Сочи», но «Локомотив» отказал (Sport24)
853 минуты назад
«Ювентус» и президент «Наполи» выразили соболезнования в связи со смертью Джорджо Армани: «Бессмертная икона итальянского стиля»
1сегодня, 14:22
Оуэн об уходе Трента в «Реал»: «Он мог бы остаться в «Ливерпуле», но каким был бы футбол без людей, готовых на риск? Мы это понимаем, но болельщики не поймут никогда»
17сегодня, 14:22
Стоичков о ВАР: «Почему в комнате нет экс-защитников или нападающих? Бывшие игроки могли бы помочь»
9сегодня, 14:00
Первая лига. «Урал» в гостях у костромского «Спартака», «Челябинск» против «Факела»
45сегодня, 14:00Live