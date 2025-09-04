Анчелотти о невызове Неймара: «Техническое решение. У меня уже есть на примете состав для ЧМ, самой большой ошибкой была бы неправильная заявка. Бразилия 24 года не побеждала, ответственность огромная»

Карло Анчелотти не взял Неймара в сборную не из-за проблем со здоровьем.

«Это техническое решение, не связанное с физическими проблемами. Оно основано на различных факторах.

Никто не может оспаривать талант Неймара , но мы оцениваем прежде всего физическую форму – его и других игроков. Конкуренция огромна, у нас есть не менее 70 игроков, которые могут претендовать на место в команде.

Мы хотим играть интенсивно, надежно действовать в обороне, быстро работать с мячом. Баланс имеет ключевое значение. У меня уже есть на примете группа игроков для чемпионата мира.

Самой большой ошибкой было бы неправильно составить список из 26 игроков. Качество есть, но важнее всего сила коллектива.

Прошло 24 года с последней победы Бразилии на чемпионате мира. Время пришло. Ответственность огромная, но мотивация всей страны может сыграть решающую роль», – сказал главный тренер национальной команды.