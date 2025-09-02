Неймар о невызове в сборную Бразилии: «Это не связано со здоровьем – так решил тренер, я это уважаю. У меня был отек приводящей мышцы – ничего особенного»

Неймар заявил, что его не вызвали в сборную Бразилии не из-за травмы.

24 августа «Сантос» сообщил Бразильской конфедерации футбола (CBF) об отеке бедра у Неймара . Карло Анчелотти не включил форварда в заявку Бразилии на сентябрьские матчи против Чили и Боливии.

В минувшее воскресенье Неймар сыграл против «Флуминенсе» (0:0), проведя на поле все 90 минут.

«У меня был отек приводящей мышцы бедра. Это действительно неприятно. В этом не было ничего особенного, тем более, я сыграл. Я не должен был играть против «Баии», поэтому меня освободили от тренировок и дали возможность восстановиться.

Думаю, что меня не вызвали по техническим причинам, и это никак не связано со здоровьем. Это решение тренера, и я уважаю его. Поскольку я выбыл, мы просто должны поболеть за нашу национальную команду, чтобы она хорошо сыграла в ближайших матчах», – сказал нападающий «Сантоса ».