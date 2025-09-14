  • Спортс
  Фанаты «Балтики» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» после падения Титкова в штрафной в борьбе с Дугласом
Фанаты «Балтики» скандировали «Зенит» – позор российского футбола».

Фанаты «Балтики» скандировали «Зенит» – позор российского футбола».

Случилось это после падения Николая Титкова в штрафной в борьбе с Дугласом Сантосом на 27-й минуте.

После этого болельщики начали скандировать кричалку «Зенит» – позор российского футбола», сообщает корреспондент Спортса’’ Максимилиан Алфимов. Также это было слышно в трансляции.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

