24

Директор «Балтики» о 0:0 с «Зенитом»: «Были лучше гегемона по всем метрикам. Их футболисты выдохнули после окончания игры, кажется»

Спортивный директор «Балтики» оценил ничью с «Зенитом» в Мир РПЛ.

Матч восьмого тура чемпионата России завершился вничью (0:0).

– После матча с «Зенитом» в социальных сетях «Балтики» появилось сообщение: «Не дожали». Не слишком дерзко?

– А так и было, не дожали. По всем метрикам мы были лучше гегемона чемпионата. Могли рассчитывать на победу. Мне кажется, футболисты «Зенита» выдохнули после окончания игры.

А разве плохо, что «Балтика» навязывает игру и является конкурентоспособной? Респект тренерскому штабу, – сказал спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян.

Александр Мостовой: «Талалаев зазвездился. У него конфликты со всеми. «Балтика» идет хорошо, но все равно играют футболисты»

