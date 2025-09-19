83-летний Фергюсон боится деменции: «Эта мысль постоянно в глубине моего сознания. Я разгадываю кроссворды, много пою, читаю и увлекаюсь историей»

Алекс Фергюсон заявил, что боится деменции.

Сейчас бывшему главному тренеру «Манчестер Юнайтед » 83 года.

«У моего брата такая ситуация – это непросто. Я часто общаюсь с ним. Он узнает меня, но его память не очень хороша. Ему не становится хуже, и это очень обнадеживает.

Я всего на год старше его. В моем возрасте начинаешь беспокоиться о том, чтобы память тебя не подвела. Эта мысль постоянно где-то в глубине моего сознания.

В декабре мне будет 84, и бывают моменты, когда я что-то забываю. Наверное, так было и 20 лет назад, и 30... Никто не наделен стопроцентной памятью.

Но когда речь идет о футболе, о временах, когда я был тренером – память всегда была важна.

Сейчас я разгадываю кроссворды, много пою и читаю. Я увлекаюсь историей – гражданской войной в США. Я побывал на нескольких полях сражений в Америке, и мне очень понравилось», – сказал Алекс Фергюсон .

