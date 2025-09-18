Врач «Динамо» о Тюкавине: «Костя в великолепном состоянии – у него хорошая генетика»

Главный врач «Динамо» высказался о здоровье Константина Тюкавина.

Нападающий бело-голубых провел два матча в текущем сезоне после травмы крестообразных связок колена. Вчера футболист забил гол «Сочи » (4:0) в Фонбет Кубке России.

«Костя в великолепном состоянии – отыграл с «Сочи» с первых минут, по решению тренерского штаба был заменен, значит, столько времени ему отвели на этот матч.

После игры восстановился, ничего не беспокоит, никаких ограничений не испытывает, боли и дискомфорта тоже нет, готовится к следующей игре.

Конечно, тренировочный ритм всегда будет отличаться от игрового. Организму спортсмена, который пропустил столько времени, нужна адаптация.

Костя отлично справляется с этим, молодец, у него хорошая генетика», – отметил Александр Родионов.