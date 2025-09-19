  • Спортс
  • Шмейхель об «МЮ»: «Следовало подписать Мартинеса или Доннарумму. Ламменса было бы логично купить вместе с Эмилиано – он настоящий лидер и проверенный голкипер»
3

Шмейхель об «МЮ»: «Следовало подписать Мартинеса или Доннарумму. Ламменса было бы логично купить вместе с Эмилиано – он настоящий лидер и проверенный голкипер»

Петер Шмейхель полагает, что «Ман Юнайтед» следовало подписать другого вратаря.

Этим летом манкунианцы приобрели 23-летнего Сенне Ламменса за 21 млн евро и бонусы у «Антверпена».

«Нам следовало подписать Эми Мартинеса. На самом деле, нам следовало выбрать Джанлуиджи Доннарумму, когда у нас был шанс.

С Мартинесом все было готово, и это было действительно хорошей новостью, потому что он именно тот вратарь, который нужен «Манчестер Юнайтед». Он доказал, что он на самом высоком уровне. Он блестяще выполняет все основные функции, но, помимо этого, он настоящий лидер. Он из тех вратарей, которые заставляют нападающих дважды подумать. Его присутствие жизненно важно. Поэтому было очень обидно услышать, что сделка сорвалась по финансовым причинам.

Что касается Ламменса, честно говоря, я никогда о нем не слышал, пока не появилась эта информация. Знаю, что у него отличная статистика в десяти лучших европейских лигах. Но это было в бельгийском «Антверпене», в команде, занявшей пятое место. Он отразил четыре из восьми пенальти, но привлечение игроков исключительно на основе статистики рискованно. Статистика не показывает, как ты реагируешь после ошибки или как справляешься с давлением «Манчестер Юнайтед». Это давление не похоже ни на одно другое в футболе.

Ламменс может оказаться лучшим приобретением в истории, но сейчас в этом больше надежды, и это не то, что нужно «Юнайтед» в данный момент. Если бы мы подписали его вместе с Мартинесом, это было бы совершенно логично: проверенный победитель чемпионата мира в качестве основного вратаря, а рядом с ним развивается талантливый молодой голкипер», – сказал экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» для SunSport.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Goal
logoМанчестер Юнайтед
logoСенне Ламменс
logoпремьер-лига Англия
logoЭмилиано Мартинес
logoДжанлуиджи Доннарумма
деньги
logoПетер Шмейхель
logoАстон Вилла
возможные трансферы
психология
logoМанчестер Сити
