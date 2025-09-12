Игроки «МЮ» рады переходу Онана в «Трабзонспор». Они считают, что в клубе был бы перебор вратарей после покупки Ламменса (MEN)

Игроки «МЮ» рады трансферу Андре Онана в «Трабзонспор».

29-летний голкипер перешел в турецкий клуб на правах аренды.

По информации Manchester Evening News, игроки «Юнайтед » считают, что если бы Онана остался, то в клубе возникла бы проблема с перебором голкиперов после покупки Сенне Ламменса из «Антверпена».

Источники сообщают, что камерунец почувствовал себя вынужденным уйти после прихода Ламменса . Если бы он остался, то в команде было бы три вратаря, претендующих на место первого номера.

В первых трех матчах АПЛ стартовым вратарем был Алтай Байындыр .

Онана оттолкнул фаната, уходя с поля после 0:1 с Кабо-Верде. После этого во вратаря Камеруна и «МЮ» бросили бутылку