Хейсен о дисквалификации: «Ошибка признана, но я все равно отстранен – прекрасно для имиджа испанского футбола 🤦🏼‍♂️»

Дин Хейсен высказался о своей дисквалификации в соцсетях.

Защитник «Реала» получил красную карточку на 32-й минуте матча с «Реал Сосьедад » (2:1) в результате срыва контратаки соперника в центре поля. Главным арбитром встречи был Хесус Хиль Мансано. Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) ранее отклонил первую апелляцию мадридцев.

В повторной апелляции мадридский клуб сослался на заключение технического комитета судей (CTA), в котором было сказано, что подходящим наказанием для игрока была бы желтая карточка. Однако сегодня стало известно , что апелляционный комитет RFEF оставил решение о дисквалификации Хейсена в силе. Таким образом, 20-летний футболист пропустит игру против «Эспаньола» 20 сентября. Защитник отреагировал на заключение комитета.

«1. Хиль Мансано несправедливо удаляет Хейсена.

2. ВАР не вмешивается и позволяет это сделать.

3. «Реал Мадрид » играет в меньшинстве в течение 2/3 матча.

4. CTA признает ошибку.

5. После признания ошибки CTA Хейсена наказывают еще одним матчем.

Ошибка признана, но я все равно отстранен, прекрасно для имиджа испанского футбола 🤦🏼‍♂️» – написал Хейсен.