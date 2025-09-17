Дин Хейсен сичтает ошибкой свое удаление в матче с «Реал Сосьедад».

Защитник «Реала» получил красную карточку на 32-й минуте матча 4-го тура Ла Лиги (2:1) в результате срыва контратаки соперника в центре поля. Впоследствии технический комитет судей (CTA) признал , что наиболее подходящим наказанием была бы желтая карточка, но при этом поддержал решение ВАР не вмешиваться в эпизод, посчитав, что не было явной ошибки.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) отклонил апелляцию «Реала». Хейсен дисквалифицирован на один матч, в связи с чем не сыграет с «Эспаньолом» в 5-м туре Ла Лиги в субботу. Клуб намерен оспорить решение.

Как сообщает The Athletic со ссылкой на представителей окружения Хейсена, защитник признал, что допустил ошибку в эпизоде с удалением, и понимает, что ему придется приспособиться к различиям в судействе в Ла Лиге и АПЛ, где он ранее выступал за «Борнмут». Однако футболист считает, что ВАР должен был вмешаться и отменить решение арбитра Хесуса Хиля Мансано.