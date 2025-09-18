42

Дисквалификация Хейсена осталась в силе. Повторная апелляция «Реала» отклонена

Дисквалификация Дина Хейсена осталась в силе.

Защитник «Реала» получил красную карточку на 32-й минуте матча с «Реал Сосьедад» (2:1) в результате срыва контратаки соперника в центре поля. Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) ранее отклонил первую апелляцию мадридцев.

В повторной апелляции мадридский клуб сослался на заключение технического комитета судей (CTA), в котором было сказано, что подходящим наказанием для игрока была бы желтая карточка. 

Однако это не помогло «Реалу» – апелляционный комитет RFEF оставил решение о дисквалификации Хейсена в силе. Таким образом, 20-летний футболист пропустит игру против «Эспаньола» 20 сентября. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: As
