«Реал» подаст новую апелляцию по удалению Хейсена. Клуб обратится в Спортивный административный суд Испании (COPE)

«Реал» продолжит оспаривать удаление Дина Хейсена.

Защитник мадридцев получил красную карточку на 32-й минуте матча с «Реал Сосьедад » (2:1) в результате срыва контратаки соперника в центре поля. Главным арбитром встречи был Хесус Хиль Мансано.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вчера отклонил предварительную апелляцию «сливочных». Сегодня стало известно , что апелляционный комитет RFEF оставил решение о дисквалификации игрока в силе. Таким образом, 20-летний футболист пропустит игру против «Эспаньола» 20 сентября.

Однако, по данным COPE, мадридцы подадут еще одну апелляцию по делу Хейсена . Ожидается, что они обратятся в Спортивный административный суд Испании (TAD).