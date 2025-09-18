  • Спортс
31

«Реал» подаст новую апелляцию по удалению Хейсена. Клуб обратится в Спортивный административный суд Испании (COPE)

«Реал» продолжит оспаривать удаление Дина Хейсена.

Защитник мадридцев получил красную карточку на 32-й минуте матча с «Реал Сосьедад» (2:1) в результате срыва контратаки соперника в центре поля. Главным арбитром встречи был Хесус Хиль Мансано.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) вчера отклонил предварительную апелляцию «сливочных». Сегодня стало известно, что апелляционный комитет RFEF оставил решение о дисквалификации игрока в силе. Таким образом, 20-летний футболист пропустит игру против «Эспаньола» 20 сентября. 

Однако, по данным COPE, мадридцы подадут еще одну апелляцию по делу Хейсена. Ожидается, что они обратятся в Спортивный административный суд Испании (TAD).

Дисквалификация Хейсена осталась в силе. Повторная апелляция «Реала» отклонена
42сегодня, 16:55
«Реал» использует заключение CTA в повторной апелляции по удалению Хейсена. Решение вынесут завтра (As)
13вчера, 17:16
Хейсен считает, что ВАР должен был отменить его удаление в игре с «Сосьедадом». Защитник «Реала» понимает, что ему придется приспособиться к судейству в Ла Лиге (The Athletic)
20вчера, 14:09
Технический комитет судей об удалении Хейсена: «Это не 100%-е лишение явной возможности забить, подошла бы желтая карточка. ВАР не вмешался потому, что ошибка не явная»
4616 сентября, 19:47
