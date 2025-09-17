  • Спортс
  «Реал» использует заключение CTA в повторной апелляции по удалению Хейсена. Решение вынесут завтра (As)
«Реал» использует заключение CTA в повторной апелляции по удалению Хейсена. Решение вынесут завтра (As)

«Реал» по-прежнему надеется оспорить удаление Дина Хейсена.

Дисциплинарный комитет Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) ранее отклонил апелляцию мадридцев. Таким образом, защитник не сыграет в субботу с «Эспаньолом» в 5-м туре Ла Лиги.

Напомним, что Хейсен получил красную карточку на 32-й минуте матча с «Реал Сосьедад» (2:1) в результате срыва контратаки соперника в центре поля. 

As отмечает, что отклоненная апелляция была предварительной. С точки зрения «Реала», у Апелляционного департамента остается способ воздействовать на ситуацию.

В рамках предварительного рассмотрения вопроса не была представлена видеозапись, в которой Технический комитет судей (СТА) признал, что Хейсену следовало показать желтую, а не красную карточку, поскольку это была перспективная атака, а не явная возможность забить. Они также объяснили, что это был вопрос интерпретации, и поэтому ВАР был прав, не вмешавшись.

Это видео не было рассмотрено, поскольку оно не было опубликовано к моменту окончания срока подачи предварительных апелляций. Однако теперь «Мадрид» включит его, чтобы подчеркнуть непоследовательность признания CTA ошибки Хесуса Хиля Мансано на поле и то, что эта ошибка повлечет за собой санкции, выходящие за рамки удаления во время матча.

Однако, как отмечает As, «Мадрид» не очень верит, что это возымеет какой-либо эффект. Интерпретация CTA может дать возможность счесть апелляцию неубедительной.

Новое решение по этому вопросу будет вынесено завтра.

Технический комитет судей об удалении Хейсена: «Это не 100%-е лишение явной возможности забить, подошла бы желтая карточка. ВАР не вмешался потому, что ошибка не явная»

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
