  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Технический комитет судей об удалении Хейсена: «Это не 100%-е лишение явной возможности забить, подошла бы желтая карточка. ВАР не вмешался потому, что ошибка не явная»
31

Технический комитет судей об удалении Хейсена: «Это не 100%-е лишение явной возможности забить, подошла бы желтая карточка. ВАР не вмешался потому, что ошибка не явная»

Технический комитет судей изучил удаление Дина Хейсена.

Главный судья Хесус Хиль Мансано показал защитнику «Реала» красную карточку на 32-й минуте игры с «Сосьедадом» (2:1) в 4-м туре Ла Лиги.

CTA сегодня представил объяснение этого решения.

«Ключевой момент заключается в том, что интерпретация присутствия и расстояния до второго защитника может изменить наказание с желтой карточки на прямую красную. Арбитр показал прямую красную, полагая, что была сорвана явная голевая возможность.

Эпизод допускает два возможных сценария в зависимости от второго защитника «Реал Мадрид», ключевого в этом моменте. Если считать, что он мог добраться до мяча, подходящим наказанием была бы желтая карточка за срыв перспективной атаки. Если, как интерпретировал арбитр, расстояние делало эту борьбу невозможной, это было бы лишение явной голевой возможности, который следует наказывать удалением.

Эти два сценария открыты для интерпретации. Поэтому комитет считает, что были соблюдены не все 100% условий для признания эпизода DOGSO (лишением явной возможности забить – Спортс”), так что наиболее подходящим наказанием была бы желтая карточка.

Что касается ВАР, следует напомнить, что он вмешивается только при явных, очевидных и бесспорных ошибках. Этот эпизод находится в так называемой серой зоне, допускающей разные интерпретации. Поэтому решение должно было остаться за главным арбитром, и ВАР действовал правильно, не вмешиваясь», – говорится в выпущенном CTA видео.

«Бавария» против «Челси». Кто победит?1322 голоса
БаварияБавария
Будет ничьяЛига чемпионов УЕФА
ЧелсиЧелси
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
logoДин Хейсен
Хесус Хиль Мансано
logoРеал Мадрид
logoсудьи
logoЛа Лига
logoРеал Сосьедад
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» оспорит удаление Хейсена. В клубе уверены, что дисквалификацию отменят
6014 сентября, 12:33
Удаление Хейсена в матче с «Сосьедадом» признают ошибочным. Судью ВАР Фигероа Васкеса, не пригласившего Хиля Мансано к монитору, временно отстранят (Marca)
7214 сентября, 11:14
В эфире ТВ «Реала» показали баланс красных карточек в XXI веке в сравнении с «Барсой»: -2 против +65 в Ла Лиге, в ЛЧ показатели почти равны
16714 сентября, 10:33Фото
Главные новости
Лига чемпионов стартовала! «Реал» вырвал победу у «Марселя», «Ювентус» сыграл 4:4 с «Боруссией» Дортмунд, «Бенфика» уступила «Карабаху», «Арсенал» победил «Атлетик» в гостях
9712 минуты назад
«Реал» вдесятером одержал волевую победу над «Марселем» – 2:1! Мбаппе дважды забил с пенальти, Карвахаля удалили за удар лбом в лицо Рульи
4023 минуты назад
«Реал» выиграл все 5 матчей с начала сезона. При Алонсо у мадридцев 7 побед в 9 играх
84 минуты назад
«Ювентус» сыграл вничью с «Боруссией» (4:4), дважды забив после 90-й. У Влаховича дубль и ассист
1807 минут назад
Мбаппе забил 56-й гол в ЛЧ и вышел на 7-е место в списке бомбардиров турнира, сравнявшись с ван Нистелроем
1259 минут назад
У Мбаппе 8 голов в 7 матчах сезона за «Реал» и Францию. Форвард реализовал два пенальти в матче с «Марселем»
2318 минут назад
Карвахаль удален за удар лбом в лицо вратарю «Марселя» Рульи после спора в штрафной
4520 минут назадФото
«МЮ» выплатит Амориму 12 млн фунтов компенсации в случае увольнения до 1 ноября (Daily Mail)
1035 минут назад
Артета про 2:0 с «Атлетиком»: «Первые 25 минут были тяжелыми, но во 2-м тайме «Арсенал» доминировал гораздо сильнее и выглядел гораздо опаснее»
16сегодня, 19:56
Мяч попал в локоть Милитао в штрафной «Реала» после удара Кондогбиа. Пельто не назначил пенальти
46сегодня, 19:53Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Реалу» дали 2-й пенальти в матче с «Марселем» после попадания мяча в руку Медине
185 минут назадФото
Илкай Гюндоган: «Пеп дал мне все, чего я хотел от футбола. Без него «Ман Сити» не достиг бы того, чего достиг. И каждый, кто играл у него, благодарен за возможность поработать с лучшим»
114 минут назад
Кубок английской лиги. 3-й раунд. «Астон Вилла» играет с «Брентфордом», «Кристал Пэлас» против «Миллуолла», «Шеффилд Уэнсдей» уступил «Гримсби»
621 минуту назадLive
Шпилевский про 1:2 в Кубке: «У «Махачкалы» выходят Агаларов, Миро, а кто у «Пари НН», при всем уважении? Сами себя обыграли, нельзя делать такие детские ошибки»
223 минуты назад
Игорь Дивеев: «Для меня пиво после игры – нет, сразу растолстею. Перестал пить чай и кофе с сахаром, на обед и ужин полностью исключил углеводы. Как только съем их – быстро набираю вес»
126 минут назад
Киву о Зоммере: «Я не собираюсь менять его только потому, что меня об этом кто-то просит. Игрока, проходящего через трудный период, нужно поддержать»
32 минуты назад
ФИФА распределит «беспрецедентные» 355 млн долларов между клубами, отпускавшими игроков на матчи квалификации ЧМ. Раньше платили только за финальную стадию турнира
43 минуты назад
Лига чемпионов Азии. «Аль-Хилаль» Малкома победил «Аль-Духайль», «Шанхай» Слуцкого проиграл «Канвону»
848 минут назад
Тренер «Акрона» Тедеев после 1:3 с «Локо»: «Некоторые судьи ощущают себя главными героями, позволяют себе дерзить игрокам – смотреть невозможно! Надо однозначно добавлять в культуре»
451 минуту назад
«Баварии» интересны Гехи из «Кристал Пэлас» и Лукеба из «Лейпцига»
756 минут назад